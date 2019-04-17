Спикер парламента Армении и конгрессмены США обсудили широкий круг вопросов сотрудничества

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 17 апреля принял делегацию конгрессменов США, в составе которой были демократы и республиканцы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей в Национальном Собрании, глава законодательного органа высоко оценил роль межпарламентских связей как на двустороннем, так и на международном уровнях, для оценки эффективности парламентской дипломатии.

Арарат Мирзоян выразил надежду, что текущий визит конгрессменов, а также активная деятельность групп парламентской дружбы будут способствовать дальнейшему укреплению армяно-американских отношений.

Председатель НС представил американским партнерам революционные события в Армении и последовавшие за ними широкомасштабные реформы в различных сферах.

«Внеочередные выборы, которые были проведены в результате революции, были оценены наблюдательскими миссиями как свободные, справедливые, прозрачные и демократические», - сказал Арарат Мирзоян, подчеркнув, что демократическое развитие, подотчетность, прозрачность и защита прав человека отныне необратимы.

В этом контексте он отметил, что молодая демократия Армении пользуется поддержкой всех международных сил и институтов, которым дороги демократические ценности.

Спикер НС представил гостям приоритеты законодательного органа: совершенствование законодательного поля, осуществление надзорных функций, реформирование избирательной системы, усиление слабых сторон парламента, развитие независимых экспертных и аналитических навыков. Арарат Мирзоян подчеркнул важность обмена опытом, взаимных визитов и других форматов межпарламентского сотрудничества.

Коснувшись внешнеполитической повестки страны, глава парламента представил конгрессменам позицию Армении по решению нагорно-карабахского вопроса исключительно путем мирных переговоров и в формате Минской группы ОБСЕ. Он обратил внимание конгрессменов на финансовую помощь, предоставленную Соединенными Штатами Нагорному Карабаху, а также на поддержку мероприятий, направленных на содействие мирному переговорному процессу.

Выразив благодарность за теплый прием и представив членов делегации, в составе которой были члены Комитета по демократическому партнерству Палаты представителей, сопредседатель комитета Дэвид Прайс (демократ, Св. Каролина) отметил, что они следили за развитием событий в нашей стране, и приветствовал демократические развития и процессы реформирования. От имени своих коллег он выразил готовность поддержать инициативы, которые будут представлены армянскими партнерами.

Другой сопредседатель комитета Верн Бьюкенен (республиканец, Флорида) отметил, что в настоящее время создаются благоприятные условия для дальнейшего углубления и расширения двусторонних отношений. В этом контексте он высоко оценил роль армянской общины, которая, по его словам, внесла значительный вклад в различные аспекты жизни США. Конгрессмен подчеркнул необходимость активизации экономического сотрудничества, реализации эффективной инвестиционной политики.

Были обсуждены вопросы, касающиеся межпарламентского сотрудничества, парламентской дипломатии, демократических процессов, избирательной системы, экономических реформ, инвестиционной политики, проблем беженцев и женщин и других сфер.