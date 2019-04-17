Только 7 января является Днем поминовения, который является нерабочим

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян коснулся решения не объявлять 22 апреля нерабочим днем.

“Небольшое уточнение в связи с Днем поминовения. Правительство не объявило 22 апреля рабочим днем, а приняло решение не объявлять его нерабочим. Напомню, что только 7 января является Днем поминовения, установленным законом как нерабочий”, - как сообщает Арменпресс, написал Эдуард Агаджанян на своей странице в Facebook.