Планируется создание военного госпиталя в Берде

Правительство обсудит вопрос создания госпиталя - государственного учреждения "Военный госпиталь Берда" министерства обороны Армении. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства 18 апреля.

Согласно обоснованию, важно создать больницу, в которой должна оказываться специализированная медицинская помощь, диагностика, лечение, немедленная помощь, медицинское обследование, а также военно-медицинское обследование.