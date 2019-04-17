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Планируется создание военного госпиталя в Берде


Правительство обсудит вопрос создания госпиталя - государственного учреждения "Военный госпиталь Берда" министерства обороны Армении. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства 18 апреля.

Согласно обоснованию, важно создать больницу, в которой должна оказываться специализированная медицинская помощь, диагностика, лечение, немедленная помощь, медицинское обследование, а также военно-медицинское обследование.




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