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В резиденции президента по адресу Баграмяна 26 будет проведен ремонт


Правительство рассмотрит вопрос о выделении необходимых средств для проведения ремонтных работ в резиденции президента по адресу Баграмяна 26. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку заседания правительства 18 апреля.

С 1 марта 2019 года аппарат президента Армении переехал с проспекта Маштоца 47 и осуществляет свою деятельность на пр. Маршала Баграмяна 26.




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