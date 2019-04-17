В резиденции президента по адресу Баграмяна 26 будет проведен ремонт

Правительство рассмотрит вопрос о выделении необходимых средств для проведения ремонтных работ в резиденции президента по адресу Баграмяна 26. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку заседания правительства 18 апреля.

С 1 марта 2019 года аппарат президента Армении переехал с проспекта Маштоца 47 и осуществляет свою деятельность на пр. Маршала Баграмяна 26.