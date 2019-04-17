У генпрокурора нет информации о том, что племянник Сержа Саргсян попросил политубежище в Чехии
Продолжается процесс экстрадиции по делу Нарека Саргсяна, племянника второго президента Армении Сержа Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.
«Сейчас проходит процесс экстрадиции, других новостей, о которых необходимо информировать общественность, у нас нет», - сказал генеральный прокурор.
Коснувшись муссируемых слухов о том, что Нарек Саргсян попросил политическое убежище у чешских властей, генеральный прокурор сказал, что такой информации нет.
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