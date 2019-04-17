Решением премьер-министра Армении, Тигран Калантарян освобожден от должности и.о. директора государственного учреждения «Офис по реализации программ водного хозяйства». Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.