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Азиатские индексы - 17-04-19


ТОКИО, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 22277.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.26% и составил 1630.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.29% и составил 3263.12 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 30124.68 пункта.




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