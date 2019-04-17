Азиатские индексы - 17-04-19

ТОКИО, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 22277.97 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.26% и составил 1630.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.29% и составил 3263.12 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 30124.68 пункта.