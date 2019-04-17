Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

- Бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент, по данным агентства, произошел в его доме в Лиме. Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

В Перу Гарсию подозревают в получении взяток от бразильской компании строительной Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.