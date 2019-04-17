Действующий президент Индонезии лидирует на выборах главы государства

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо сохраняет лидерство на выборах главы государства. Как сообщают несколько ведущих институтов исследования общественного мнения страны, после обработки примерно 38% бюллетеней он набирает 54-56% голосов избирателей.

Его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто на данный момент заручился поддержкой примерно 45-47% избирателей. Вместе с тем представители штаба оппозиционного кандидата заявили, что, согласно их подсчетам голосов на выходе из избирательных участков, Прабово набирает как минимум 55%, а Видодо - 42%. Сам кандидат также обратился к своим сторонникам с призывом не поддаваться на провокации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Действующий президент пока воздерживается от комментариев, уточняя, что "нужно подождать несколько часов".

В Индонезии прошли в среду крупнейшие в истории прямые всеобщие выборы. Почти 193 млн избирателей могли отдать свой голос за президента, депутатов двух палат парламента, а также местных законодателей. Выборы президента проходят в один тур, для победы требуется простое большинство голосов.