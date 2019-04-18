Предстоящие на 18 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Делегация во главе с председателем НС Республики Армения Араратом Мирзояном с 18 по20 апреля будет находиться в Санкт-Петербурге для участия в пленарных заседаниях Совета МПА СНГ и 49-ом МПА СНГ.

В правительстве состоится очередное заседание исполнительного органа. На повестке дня более двух десятков вопросов.

Центр инициатив экономического развития организует пресс-конференцию-обсуждение относительно последних развитий вокруг проекта введения государственной пошлины на импорт цемента в Армению.

Начиная с 2019 - 20 учебного года прием первоклассников в школах Еревана будет осуществляться исключительно посредством электронной регистрации. В связи с этим пробуется новая онлайн-система приема первоклассников. Заместитель министра образования и науки РА Лусине Аракелян и директор НЦОТ Артак Погосян на пресс-конференции расскажут о возможностях новой системы.

Армянские повара с наградами вернулись с Международного кулинарного конкурса в Дагестане. На пресс-конференции они представят подробности конкурса.

На Северном проспекте в Ереване будет организована благотворительная ярмарка “Создавая вместе”, посвященная празднику Святой Пасхи. В рамках мероприятия около 50 армян из Сирии и местных умельцев, и социальные предприятия представят свои работы, сладости и украшения.

18 апреля - Международный день памятников и достопримечательностей. В Армении, как и во многих странах мира, запланирован ряд мероприятий. В историко-археологическом музее-заповеднике “Эребуни” пройдет выставка на тему “Сельский ландшафт в контексте армянского культурного наследия”. В Музее истории города Еревана организована выставка предметов, представляющих сельский быт. Мероприятия запланированы и в других музеях.

В Доме-музее Арама Хачатуряна состоится очередной концерт из серии “Музыкальный четверг в Доме Хачатуряна”. В мероприятии примут участие члены целевой программы “Развитие и совершенствование талантливых молодых музыкантов-исполнителей Республики Армения”. Многие из них удостоены званий лауреатов республиканских и международных конкурсов.

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