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Девятилетняя жительница Индии выиграла в лотерею $1 млн


Девятилетняя индианка в Дубае выиграла в лотерею Millennium Millionaire $1 млн, сообщило агентство Press Trust of India.

Счастливым оказался лотерейный билет с номером 0333. Любопытно, что чуть больше шести лет назад, в январе 2013 года, точно такой же лотерейный билет помог девочке выиграть суперкар McLaren Coupe, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство, отец девочки с 2004 года покупает билеты с номером 0333 всех серий ежегодной лотереи Millennium Millionaire, но особых выигрышей они ему не приносили. Удача ему улыбнулась, когда он решил приобретать лотерейные билеты на имя своей маленькой дочери. 

 

 




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