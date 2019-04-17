Девятилетняя жительница Индии выиграла в лотерею $1 млн

Девятилетняя индианка в Дубае выиграла в лотерею Millennium Millionaire $1 млн, сообщило агентство Press Trust of India.

Счастливым оказался лотерейный билет с номером 0333. Любопытно, что чуть больше шести лет назад, в январе 2013 года, точно такой же лотерейный билет помог девочке выиграть суперкар McLaren Coupe, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство, отец девочки с 2004 года покупает билеты с номером 0333 всех серий ежегодной лотереи Millennium Millionaire, но особых выигрышей они ему не приносили. Удача ему улыбнулась, когда он решил приобретать лотерейные билеты на имя своей маленькой дочери.