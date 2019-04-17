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Ереванский суд общей юрисдикции принял в производство дело бывшего депутата Манвела Григоряна и его жены


Ереванский суд общей юрисдикции 16 апреля принял в производство дело бывшего депутата Манвела Григоряна и его жены Назик Амирян.

Как сообщает Арменпресс, об этом стало известно из судебной информационной системы Datalex.

Председателем суда назначен судья Мнацакан Мартиросян.




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