Время в Ереване: 11:07:36,   17 Апрель

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет


Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Об этом Шове рассказал в среду на встрече в местными предпринимателями,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Настоятель указал, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара, не уточнив, о чем именно идет речь.

Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации