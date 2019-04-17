Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Об этом Шове рассказал в среду на встрече в местными предпринимателями,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Настоятель указал, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара, не уточнив, о чем именно идет речь.

Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.