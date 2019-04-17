Премьер-министр Армении исключает политические преследования в отношении СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает, что какое-либо СМИ в Армении может подвергнуться политическому преследованию. Как передает Арменпресс, об этом 17 апреля в ходе вопросов-ответов с правительством в Национальном собрании сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос руководителя фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна.

“Исключено, что какое-либо СМИ в Армении может подвергнутся политическому преследованию”, - сказал он.

Эдмон Марукян задал вопрос об инциденте с телекомпанией “Гала”Ширакской области.Премьер пообещал ознакомиться с этимделоми ответить.