Премьер-министр Армении исключает политические преследования в отношении СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает, что какое-либо СМИ в Армении может подвергнуться политическому преследованию. Как передает Арменпресс, об этом 17 апреля в ходе вопросов-ответов с правительством в Национальном собрании сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос руководителя фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна.
“Исключено, что какое-либо СМИ в Армении может подвергнутся политическому преследованию”, - сказал он.
Эдмон Марукян задал вопрос об инциденте с телекомпанией “Гала”Ширакской области.Премьер пообещал ознакомиться с этимделоми ответить.
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