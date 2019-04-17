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Ким Кардашьян приняла участие в открытии центра UCLA имени ее отца


Звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян приняла участие в церемонии открытия Центра лечения имени Роберта Кардашьяна Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Daily Mail.

«Мы готовили эту церемонию в течение года. Я хочу, чтобы другие семьи могли получить больше информации, которая поможет сосредоточиться на здоровье и профилактике заболеваний», - сказала Кардашьян.

На церемонии также присутствовали первая жена Роберта Кардашьяна Крис Дженнер и дочь Хлое.

Отец Ким - Роберт Кардашьян умер от рака в 2003 году.




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