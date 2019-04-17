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На интернет-аукцион eBay выставили скелет тираннозавра


Интернет-аукцион eBay выставил на торги лот, представляющий интерес для ученых-палеонтологов - покупателям предложили приобрести за $2,95 млн единственный в своем роде скелет "хищного тираннозавра-детеныша длиной 4,5 метра с более чем полуметровым черепом".

Останки плотоядного динозавра, жившего 68 млн лет назад, обнаружили в 2013 году в штате Монтана (США) на земле, находящейся в частной собственности. Скелет стал собственностью профессионального охотника за ископаемыми Алана Детрича,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2017 году Детрич одолжил окаменелость Музею естественной истории Канзасского университета, где тот экспонировался до тех пор, пока владелец не решил выставить его на аукцион.




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