Спасенные из Нотр-Дама произведения искусства находятся в Лувре

Произведения искусства собора Парижской Богоматери, которые были спасены от огня, сейчас переданы в музей Лувр, где будет проведена их реставрация, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"История сохранит то, что пожарные Парижа спасли Нотр-Дам и художественные, исторические и духовные ценности, которые там хранили", - сказал Филипп по итогам совета министров в среду.

Глава кабмина отметил, что речь, в частности, идет о Терновом венце Христа, тунике Святого Людовика.

"После того, как они были доставлены в мэрию Парижа, они сейчас находятся в безопасности в резервах Лувра. Они пройдут глубокий анализ и реставрацию", - сообщил премьер-министр Франции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.