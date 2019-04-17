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Президент Армении Армен Саркисян принял Гарика Мартиросяна


Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 апреля принял известного российского шоумена, юмориста Гарика Мартиросяна. Как передает Арменпресс, об этом президент написал на своей странице в Инстаграме, опубликовав фото с Гариком.

“Я принял известного юмориста и телеведущего Гарика Мартиросяна”,- говорится на странице президента РА.

Примечательно, что на снимке Гарик Мартиросянв известной кепке президента Армена Саркисяна с гербом РА.




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