Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дам

Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в среду заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора.

"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", - отметил он. Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в XIX веке был Эжен Виолле-ле-Дюк.

Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце XVIII столетия.