Выбрана самая стильная женщина года

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес получит титул «Иконы стиля» на премии Совета модельеров Америки (CFDA Awards). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Vogue.

Церемония награждения состоится в понедельник, 3 июня, в Бруклинском музее Нью-Йорка.

«С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и фанаты с нетерпением ждут ее модных выходов», — прокомментировала выбор основатель CFDA модельер Диана фон Фюрстенберг.

Свое восхищение актрисой также выразил генеральный директор организации Стивен Колб. «Стиль Дженнифер Лопес смелый, свободный и всегда запоминающийся. Дизайнеры, в том числе члены CFDA, обожают подбирать ей как сценические наряды, так и повседневные», — отметил он.

В декабре 2018 года издание Footwear News выбрало 10 самых стильных знаменитостей 2018 года. В тройку лидеров, уступая певице Леди Гаге и жене принца Гарри Меган Маркл, попала Дженнифер Лопес.