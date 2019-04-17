В Палате депутатов Италии состоялась конференция на тему Геноцида армян

В зале “Сальвадори” Палаты депутатов Италии 16 апреля состоялась конференция под названием “Большая резня. Спустя век после Геноцида армян”, организованная членами парламентской группы дружбы Италия - Армения Палаты депутатов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, выразив благодарность депутатам за принятие решения о признании Геноцида армян в Палате депутатов 10 апреля, с приветственной речью на форуме выступила посол РА в Италии Виктория Багдасарян. Посол отметила, что процесс международного осуждения и признания Геноцида армян продолжается, что должно стать серьезным сигналом к тому, что в этом вопросе позиция отрицания никак не укладывается в ценностные реалии 21-го века.

Он добавила, что этим шагом итальянская сторона подтвердила и свои обязательства, и обязательства, взятые на себя Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также приверженность общечеловеческим ценностям.

На конференции выступили ряд представителей политических, научных, культурных кругов Италии, которые в своих выступлениях подчеркивали важность принятия решения о признании Геноцида армян в общественно-политических кругах Италии, в деле повышения осведомленности о Геноциде армян и предотвращения подобных преступлений в будущем.