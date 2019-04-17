Армен Саркисян принял представителей британского издательства ArcPublications

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял директора британского издательства Arc Publications Тони Уорда и редактора Анджелу Джармен.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, высоко оценив работу издателей, президент Армен Саркисян, в частности, отметил важность перевода и распространения армянских литературных произведений в разных странах мира.

Представители издательства отметили, что впечатлены Арменией, армянским культурным и литературным наследием.

Касаясь издания двуязычной версии книги РазмикаДавояна “Реквие” - на армянском и английском языках со стороны Arc Publications, они отметили, что это будет важным шагом для того, чтобы сделать Геноцид армян и историю более узнаваемыми во всем мире.