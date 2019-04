Американский писатель, поэт и драматург Уоррен Адлер умер на 92-м году жизни от осложнений, вызванных раком печени. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журнал Variety.

Адлер родился Бруклине. После окончания Нью-Йоркского университета занялся журналистикой, работал в газетах New York Daily News и Queens Post, во время Корейской войны (1950-1953) был военным корреспондентом. Позже занялся бизнесом, стал владельцем четырех телеканалов и одной радиостанции, а также открыл компанию, занимающуюся рекламой и связями с общественностью.

Писательская карьера Адлера началась в 1974 году с выходом в свет его романа Undertow ("Глубинное течение").

Как отмечает Variety, из 50 романов Адлера наибольшую известность приобрел The War of the Roses ("Война Роузов", 1981) - история о разводе супругов Джонатана и Барбары Роуз. В 1989 году по мотивам произведения был снят одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер и Дэнни Де Вито, ставший также режиссером ленты.

Экранизирован был и ряд других произведений Адлера. Так, роман Random Hearts (1984) в 1999 году лег в основу фильма "Паутина лжи" Сидни Поллака, а по мотивам романа The Sunset Gang (1977) был снят телесериал American Playhouse ("Американский театр").

Церемония прощания с Адлером состоится в четверг в городе Фолс-Черч в штате Вирджиния.