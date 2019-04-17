Новый филиал, новое предложение. “Америабанк” открыл свои двери перед абовянцами

Продолжая расширение своих региональных филиалов, “Америабанк” 17 апреля открыл свои двери перед клиентами города Абовян Котайкской области РА.

Как передает Арменпресс, филиал находится по адресу Площадь Конституции, 7/2.

Фото: Мхитара Хачатряна

Руководитель управления территориальными подразделениями “Америабанка” - АндраникХачатрян в беседе с журналистами отметил, что в связи с новым филиалом они представляют своим клиентам новое предложение по специальным тарифам. Льготными условиями смогут воспользоваться физические и юридические лица, которые откроют счета в филиале “Абовян”“Америабанка” до 31 июля 2019 года включительно. “При открытии счетов новым юридическим лицам будут предоставлены системы интернет-банкинг, мобайл- банкинг с бесплатным обслуживанием в течение года.

Будут также бизнес-карты с бесплатным обслуживанием в течение года, а также двум руководителям компании будут предоставлены по одной дебетовой и кредитной карте, за исключением Platinum или Infinite”, - отметил Хачатрян.

По его словам, в случае же открытия счета для новых физических лиц будут предоставлены бесплатные услуги интернет-банкинг и мобайл банкинг, а также телефонный банкинг. Физическим лицам будут предоставлены карты всех типов, за исключением видов Platinum или Infinite, с бесплатным обслуживанием в первый год.

Директор по розничным операциям “Америабанка” АрманБарсегян, касаясь льготных условий, сказал, что все это делается для привлечения клиентов.

“В этом филиале пока работает около 15 человек, однако со временем, параллельно с расширением объемов бизнеса, их число увеличится до 25 человек. Наш контактный центр с 16 апреля перешел на график 24/7, то есть, помимо политики регионального расширения, мы также пытаемся улучшить качество нашего обслуживания и в часовом плане”, - сказал Барсегян.

Директор по розничным операциям “Америабанка” также подчеркнул, что в 2019 году будет открыт еще один филиал в городе Эчмиадзин.

На открытии филиала банка “Абовян” присутствовали также губернатор КотайкаРоманос Петросян и мэр Абовяна Ваагн Геворкян.

Банк занимает 19-е место по всей Армении и 7-е место в региональной сети. Он будет работать 5 дней в неделю - с понедельника по пятницу с 09: 30 до 17: 00.

На территории филиала “Абовян” установлены банкомат ввода наличных средств и платежный терминал. Благодаря высокому техническому оснащению, профессиональному персоналу филиал обеспечит все благоприятные условия для высококачественного обслуживания клиентов.