В Индии более 30 человек погибли из-за песчаных бурь и ливней, сообщили СМИ

По меньшей мере 31 человек погиб в Индии из-за сильных дождей и песчаных бурь. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета India Today.

По данным издания, жертвы были зафиксированы в штатах Гуджарат, Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Химачал-Прадеш.

"Мы солидарны со всеми пострадавшими в результате несезонных дождей и бурь в разных частях страны", - говорится в сообщении премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном на его странице вTwitter.

Позднее в Twitter офиса премьер-министра появилась информация о том, что всем пострадавшим будет предоставлена финансовая помощь в размере 50 тысяч индийских рупий (720 долларов США).