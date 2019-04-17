Самвел Тер-Саакян пока на 3-м месте
В Венгрии близится к концу международный шахматный турнир “Будапешт Спринг”.
Как передает Арменпресс, перед последним туром Артем Тимофеев и Владимир Онищук с 6,5 очками возглавляют турнирную таблицу. Самвел Тер-Саакян и Арам Акопян набрав по 6 очков, делят 3-е место.
В последнем туре армянские гроссмейстеры будут бороться друг с другом.
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