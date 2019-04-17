По решению премьер-министра Тигран Калантарян освобожден от должности и. о. директора государственного учреждения “Офис по реализации программ водного хозяйства”.

“Принимая за основу пункт 23 приложения N 1 к решению правительства Армении N 531-н от 28 апреля 2011 года, Тиграна Калантаряна освободить от должности исполняющего обязанности директора Государственного учреждения “Офис по реализации программ водного хозяйства” Водного комитета”,-как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра.