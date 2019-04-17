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Мэрия Еревана демонтировала в Кольцевом парке кафе, долгие годы находящееся в неухоженном состоянии


Мэрия Еревана демонтировала в Кольцевом парке кафе, долгие годы находящееся в неухоженном состоянии. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“Мы уже сообщали, что процесс возвращения общественных территорий в городе будет продолжительным.Сегодня мэрия Еревана демонтировала в Кольцевом парке кафе, долгие годы находящееся в неухоженном состоянии. Территория будет озеленена. Другие объекты Кольцевого парка инвентаризируются, по ним также, с учетом правовых регулирований, будут приняты соответствующие решения”, - написал Карапетян.




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