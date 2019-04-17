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Лавров: РФ считает, что последние договоренности по Нагорному Карабаху будут реализованы


Москва считает, что последние договоренности между Баку и Ереваном по нагорнокарабахскому урегулированию не останутся на бумаге. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

"По итогам встречи в Москве 15 апреля глав МИД Азербайджана и Армении, почувствовав атмосферу, в которой сейчас идет работа, у меня есть основания полагать, что и Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге, - сказал Лавров. - Мы будем этому [реализации] помогать".

 

 




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