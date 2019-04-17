В связи с сообщением о пытках и смерти Эдгара Цатиняна возбуждено уголовное дело

В отделении полиции Нор Норка 14-го апреля 2019 года было получено сообщение гражданки о том, что сотрудники полиции, применив насилие, подвергли приводу ее сына, жителя г. Еревана, Эдгара Цатиняна. В отделение полиции Нор Норка, он подвергся насилию, а затем, испугавшись быть привлеченным к уголовной ответственности, проглотил преднамеренно подброшенный ему в карман наркотик. В результате его самочувствие ухудшилось, сотрудники полиции доставили его в медицинский центр “Армения”, где спустя несколько часов Эдгар Цатинян скончался. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Как уже сообщалось, данное сообщение Генпрокуратура РА направила в Специальную следственную службу РА для продолжения подготовки материалов и решения дальнейшего хода. В результате, учитывая, что сообщение содержит видимые последствия преступления по неосторожности,предположительно совершенного группой должностных лиц, осуществляющих государственную службу в Полиции РА, а именно: признаки преступления причинения смерти, по решению следователя ССС РА возбуждено уголовное дело по пунктам 4 и 7 части 2 статьи 309.1 Уголовного кодекса РА и принято к производству.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.