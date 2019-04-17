Parisien: Франции может не хватить квалифицированных рабочих для ремонта Нотр-Дама

Франция может не иметь достаточно квалифицированной рабочей силы для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, для ремонтных работ потребуется большое количество кровельщиков, каменщиков и плотников, а также мастеров по изготовлению стекла, краснодеревщиков и специалистов по позолоте. Согласно опрошенным газетой специалистам, "в настоящий момент невозможно точно определить количество человек, необходимых для таких работ". Эксперты подчеркивают, что на рынке труда в настоящее время крайне мало необходимых специалистов, так как обозначенные профессии считаются непривлекательными среди молодежи.

"Потребуются месяцы или даже два-три года, чтобы укрепить здание, - приводит издание слова представителя ассоциации ремесленников и малых строительных предприятий Патрика Лебю. - Затем будут проводится конкурсы для привлечения компаний. Будут нанимать сотрудников с опытом восстановления исторических памятников, а такую квалификацию приобретать очень долго".

По словам Лебю, кровельщиков, например, "часто приходится привлекать из-за границы". При этом газета отмечает, что Французская строительная федерация уже открыла около 30 учебных курсов, чтобы начать готовить соответствующих специалистов.