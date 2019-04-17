СМИ: королеву Таиланда госпитализировали с лихорадкой
Королева Таиланда Сирикит была доставлена во вторник в больницу Чулалонгкорн с лихорадкой. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.
По данным Королевского дворца, врачи рекомендовали ей лечь в больницу после того, как у нее появилась лихорадка, спровоцированная инфекцией в мочевом пузыре.
19 августа 2018 года 86-летняя королева была госпитализирована с жаром и участившимся кашлем. В медицинском учреждении у нее был обнаружен грипп, врачи рекомендовали ей пройти курс лечения. Спустя 11 дней она была выписана из больницы Чулалонгкорн.
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