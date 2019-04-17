Прокуратура Армении периодически будет пересматривать уголовные дела по событиям 1-го марта

Арменпресс сообщает, что прокуратура Армении начала процесс пересмотра уголовных дел, возбужденных в связи с событиями 1-го марта 2008 года, он будет продолжен, и по необходимости будут производиться новые производства. Об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“У нас уже есть уголовные дела, по которым мы сами обратились в Кассационный суд с целью их пересмотра. По уголовному делу МушегаСагателяна я сам передал жалобу. В этом деле мы уже имеем результат. Кассационный суд принял решение о принятии к производству. Мы обратились с жалобой еще по одному уголовному делу. Процесс продолжается. И, согласно анализу данных дела и сопоставлению фактических данных, имеющихся в предыдущих судебных актах, думаю, это дело также будет иметь продолжение”, - сказал Давтян.

На вопрос, возможен ли пересмотр дела премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по которому он был приговорен к 7 годам лишения свободы, прокурор ответил, что вопрос находится в той же плоскости. Имеющиеся в предыдущих судебных актах фактические данные будут сопоставлены и еслипоявится необходимость в осуществлении производства по обстоятельствам, выявленным в соответствии с буквой закона, вне зависимости от личности, будет осуществлен пересмотр.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА за то, что они по предварительному сговору с другими лицами свергли конституционный строй Республики Армения. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов, а Роберт Кочарян арестован. Адвокатами Роберта Кочаряна решение об аресте было обжаловано.