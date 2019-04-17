Европейский суд по правам человека отклонил требование о принятии мер по делу Манвела Григоряна

Европейский суд по правам человека по решению от 16 апреля 2019 года отклонил требование о принятии промежуточных мер по делу Манвела Григоряна. Об этом Арменпресс сообщили в представительстве Армении в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что адвокат Манвела Григоряна, обратившись в Европейский суд, попросил, чтобы суд, согласно 39-му регламенту суда, предпринял промежуточные меры, обязав власти Армении немедленно перевести Манвела Григоряна в гражданскую больницу под наблюдение соответствующих врачей - специалистов, а также немедленно перевезти его в указанное им медицинское учреждение во Франции с целью дальнейшего обследования и лечения.

Уполномоченный представитель правительства РА в Европейском суде, сотрудничая с компетентными органами, в установленный срок представил позицию правительства РА в Европейский суд, указав и предоставив все необходимые данные, подтверждающие факт предоставления адекватной медицинской помощи. В частности, было отмечено, что М. Григорян на протяжении всего срока пребывания под арестом получал соответствующую медицинскую помощь, более того, периодически проверялся и получал стационарное лечение и в гражданских больницах.

Основываясь на представленной информации и считая шаги, предпринятые правительством РА, удовлетворительными, Европейский Суд отклонил требование о введении временной меры.