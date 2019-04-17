Профессор из США успел сделать точную 3D-модель Нотр-Дама, по которой его можно воссоздать

Американский профессор и историк архитектуры Эндрю Тэллон, умерший в ноябре 2018 года, успел создать точную виртуальную 3D-модель собора Парижской Богоматери, которую теперь можно использоваться для восстановления этого памятника. О проекте, который был реализован в 2010 году, рассказал во вторник журнал The Atlantic, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Профессор Тэллон посвятил всю жизнь изучению средневековой архитектуры, и для этого он старался использовать наиболее современные методы.

"Оцифровку" собора Парижской Богоматери Тэллон вместе со своим коллегой Полом Блэром провел с помощью специального лазерного 3D-сканера. Прибор, который в ходе съемок устанавливали в общей сложности в 50 различных точках, периодически перемещая, отмечал буквально каждый миллиметр внутренней и внешней поверхности собора. По итогам пяти суток работы была составлена объемная "карта", состоящая из более чем 1 млрд отдельных точек.

3D-модель Тэллона после ее создания была помещена на жесткий диск и занимает в целом около 1 терабайта.