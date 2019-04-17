Определены города, популярность которых у туристов выросла за десять лет

Интерес к Будапешту у туристов растет быстрее, чем к любому другому городу мира. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Lonely Planet.

Специалисты британской исследовательской компании проанализировали статистику интернет-запросов Google Trends и выяснили, какие направления стали значительно популярнее у путешественников в 2019 году по сравнению с 2009 годом.

Будапешт оказался городом, интерес к которому вырос больше всего — на 87% за десять лет. На втором месте - Сеул. Туристическими возможностями южнокорейского мегаполиса стали интересоваться на 79% больше людей. На третьем месте списка - Копенгаген, количество запросов от путешественников об этом городе за десятилетие выросло на 68%.

Также в первую пятерку попали Тель-Авив и Варшава.

Судя по поисковым запросам, за десять лет больше всего - на 170,5% - вырос интерес путешественников к отдыху на Филиппинах. Далее в списке - Южная Корея, Саудовская Аравия, Казахстан и Нидерланды. Частота упоминаний в поисковых запросах туристических объектов Египта, Туниса, Турции, Франции и Бразилии стала ниже.

Исследование показало также, что в 2019 году по сравнению с 2009 годом, люди стали чаще рассматривать возможность путешествия в отдаленные места - в Юго-Восточную Азию, Индию и на Ближний Восток.