Премьер-министр Армении направил поздравительное послание президенту Сирии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару аль-Асаду по случаю Национального праздника Сирии. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с национальным праздником Сирийской Арабской Республики.

Уверен, что имеющие многовековую историю армяно-сирийские отношения продолжат развиваться и укрепляться во благо наших стран и народов.

Полон надежд, что Сирия, преодолев все трудности кризиса, скоро выйдет в период восстановления и процветания.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии - мира и стабильности”.