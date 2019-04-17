Архитектор назвал стоимость восстановления собора Парижской Богоматери

Известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери примерно в миллиард евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Вильмотта, существует определённая расценка восстановления свода, реконструкции шпиля и ремонта внутреннего оформления собора.

"Да, приблизительно так", - ответил Вильмотт на вопрос ведущего радиостанции France Inter о стоимости восстановления в миллиард евро.

Вместе с тем архитектор отметил, что, если все обещанные пожертвования действительно поступят в фонд восстановления собора, то они могут покрыть стоимость реконструкции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания.