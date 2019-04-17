Apple и Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство

Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство по нарушениям компанией из Купертино авторских прав на патенты. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета Wall Street Journal.

По ее словам, Apple и Qualcomm договорились относительно разногласий по патентам и поставок процессоров. WSJ подчеркивает, что компании прекращают судебные тяжба, однако Apple обязуется выплатить Qualcomm 31 млн долларов, сумма была ранее определена федеральным судом Сан-Диего в штате Калифорния.

Также стало известно, стороны планируют сохранить контракт на поставку комплектующих, заключенного ранее между двумя компаниями.

Патентная война компаний велась с января 2017 года. В результате разногласий в Китае ввели запрет на продажу нескольких моделей iPhone, в Германии продажи оказались под угрозой.