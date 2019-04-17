Как пишет Financial Times, председатель Европейского Совета Дональд Туск все еще мечтает о том, чтобы Великобритания отменила "брексит", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Глава Европейского Совета, который ранее называл себя ярым сторонником Великобритании, сказал, что не исключает отмену "брексита" в течение следующих шести месяцев.

"В этот довольно сложный момент истории нам нужны мечтатели и мечты. Мы не можем поддаться фатализму. По крайней мере, я не перестану мечтать о лучшей и объединенной Европе", - сказал Туск, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Решение предоставить Британии шестимесячную отсрочку вызвало критику со стороны некоторых членов Европарламента, опасающихся, что участие Великобритании в выборах в европейский парламент в следующем месяце приведет к хаосу и лишь увеличит число евроскептиков уже среди новых депутатов Европарламента.

Гай Верхофстадт, глава Европарламента и глава либеральной партии Европейского блока, не согласен с Туском. Он считает, что 31 октября - слишком короткий срок для существенного переосмысления, но слишком длинный для принятия срочных мер. Он также считает, что полугодовая отсрочка лишь продллевает неопределенность и вносит хаос "брексита" в политику ЕС.

Верхофштадт добавил, что длительное продление может отравить европейскую избирательную кампанию, в которой новая партия Найджела Фараджа может стать главным победителем.

"Это решение может привести к гибели Европы. По крайней мере, затормозить ее на долгие годы, направив нашу энергию на переговоры с британскими лидерами, такими как Корбин или Джонсон, которые в глубине души презирают Европу", - цитирует FT слова политика.