Полиция задержала почти 300 экологических активистов в Лондоне

Полиция Лондона задержала 290 экологических активистов, которые с понедельника проводят акции протеста в центре британской столицы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Общее число задержанных за два дня достигло 290 человек", - информировала полиция.

В понедельник корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что активисты организации Extinction Rebellion блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Тогда же сотрудники полиции за нарушение общественного порядка задержали 122 человека.

Защитники природы продолжили свои акции во вторник, отказываясь разблокировать мост Ватерлоо, в результате чего полицейскими были задержаны 168 человек. Стражи порядка также задерживали демонстрантов на оживленном лондонском перекрестке Оксфорд-серкус.

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах британской столицы.