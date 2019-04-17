Генеральный прокурор считает, что основания для содержания Кочаряна под стражей все еще сохраняются

Прокуратура Армении находит основания для того, чтобы второй президент Армении Роберт Кочарян оствался под арестом. Об этом в беседе с журналистами заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“В связи с этими основаниями орган, осуществляющий производство, представил ходатайство о продлении срока ареста. Недавно в Апелляционном суде была обсуждена жалоба группы защиты Роберта Кочаряна, и мы считаем, что все еще сохраняются основания для ареста”, - сказал Давтян.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА за то, что они по предварительному сговору с другими лицами свергли конституционный строй Республики Армения. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов, а Роберт Кочарян арестован. Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение об аресте.