Российские пограничники задержали гражданина Пакистана, незаконно пересекшего армяно-турецкую границу

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации арестовали в Армении нарушителя армяно-турецкой границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, несколько дней назад пограничники заметили на территории Турции человека, приближающегося к государственной границе Армении.

Нарушитель пересек пограничную реку Аракс, через которую проходит государственная граница и попытался скрыться на территории Республики Армения. Через несколько минут нарушитель границы был задержан пограничниками Арташатского пограничного отряда.

В ходе допроса нарушитель пояснил, что является гражданином Пакистана и преследовал цель добраться до страны-члена ЕС.

При обыске у него обнаружен паспорт гражданина Пакистана и мобильный телефон.

На данный момент проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления.