Президент США Дональд Трамп обозвал и "похоронил" в Twitter своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло в 2020 году Берни Сандерса и Джо Байдена, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, что двумя финалистами, которые будут участвовать в выборах против, возможно, лучшей экономики в истории нашей страны (и много чего еще прекрасного), будут безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден! Я жду борьбы с любым. Упокой Господи их души!" - написал Трамп в среду в своем Twitter.

Результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией The Morning Consult, показали, что Байден и Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на этот момент об участии в президентской гонке. Байден, по данным опроса, набирает 31%, а Сандерс – 23%. Ни один из других кандидатов не набрал двузначную цифру.

Опрос проводился 8-14 апреля среди зарегистрированных избирателей, в нем приняли участие 12550 человек по всей стране.