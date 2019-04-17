Президент Армении поздравил президента Сирии в связи с Национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару аль-Асаду по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что сформировавшиеся на протяжении веков прочные армяно-сирийские дружественные связи продолжат развиваться и углубляться на благо народов обеих стран.

“Я уверен, что Сирия окончательно преодолеет существующий кризис, и сирийский народ будет наслаждаться долговременной стабильностью и прогрессом”, - говорится в поздравительном послании.