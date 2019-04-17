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22 апреля в Армении будет рабочим днем


Правительство Армении не планирует переносить рабочий день 22 апреля. 22 апреля в Армении будет рабочим днем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

21 апреля армянский народ будет отмечать праздник Светлого Воскресения Иисуса Христа или Пасхи, который в Ветхом и Новом Заветах считается одним из пяти великих праздников.

Предыдущим правительством РА Дни поминовения усопших после праздников были установлены нерабочими, рабочий день переносился на следующую субботу.




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