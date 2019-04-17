Мужчине, проживающему в доме-интернате при поддержке защитника прав провели бесплатное стентирование сердца
Проживающий в Норкском доме-интернате Рубен Кчанян попросил омбудсмена оказать содействие в вопросе бесплатного стентирования сердца.
Как сообщили Арменпресс в аппарате омбудсмена Армении, при посещении в Норкский дом-интернат Рубен Кчанян сообщил им, что у него есть угроза для здоровья и необходимо срочное стентирование коронарных сосудов сердца.
В результате сотрудничества омбудмена с Министерством здравоохранения мужчина смог получить бесплатное стентирование сердца.
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