Мужчине, проживающему в доме-интернате при поддержке защитника прав провели бесплатное стентирование сердца

Проживающий в Норкском доме-интернате Рубен Кчанян попросил омбудсмена оказать содействие в вопросе бесплатного стентирования сердца.

Как сообщили Арменпресс в аппарате омбудсмена Армении, при посещении в Норкский дом-интернат Рубен Кчанян сообщил им, что у него есть угроза для здоровья и необходимо срочное стентирование коронарных сосудов сердца.

В результате сотрудничества омбудмена с Министерством здравоохранения мужчина смог получить бесплатное стентирование сердца.