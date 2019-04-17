Пресс-секретарь Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совета Федерации

В пресс-службе Совета Федерации не стали комментировать сообщения о предстоящем уходе Валентины Матвиенко с поста спикера верхней палаты российского парламента, назвав такую информацию слухами, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.

В среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах сообщила, что в ближайшие месяцы Матвиенко может покинуть свой пост и возглавить другую структуру, а наиболее вероятный кандидат на ее место - глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Собеседники газеты рассказали, что в мае состоится встреча Матвиенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться ее возможный уход из Совета Федерации.