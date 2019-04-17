Дороги на территории Армении проходимы

Министерство чрезвычайных ситуаций РА сообщает, что 17-го апреля по положению на 10:20 часов в республике все автодороги проходимы. Как сообщили Арменпресс в Министерствечрезвычайных ситуаций РА, в городах Раздан, Гавар, Севан, Мартуни, на участках Сисиан - Зангер и Мегри Сар Сюникской области идет снег.

О Ларсе:

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.

О строительныхработах:

17-го апреля на участке автодороги М-6, от города Туманян до станции Санаин, должныпроводиться взрывные работы, в результате чего с 12:00 до 18:00 дорога будет закрыта.

С 30-го июня 2018 года по сей день,17 апреля, на 139 км автотрассы Ереван-Мегри (вблизи города ВайкВайоцДзорской области) проводятся строительные работы, в результате чего отрезок около 200 м в одностороннем порядке закрыт для грузовиков.