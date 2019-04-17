Артак Зейналян уточнил, что в результате оптимизации ни одна сфера не останется вне ответственности правительства

В результате изменений в структуре правительства функции сокращающихся министерств будут осуществляться посредством заместителей министров новых министерств, создаваемых вместо них.

Как передает Арменпресс, об этом 17 апреля в Национальном Собрании Армении во время обсуждения проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и пакета прилагаемых проектов, сказал министр юстиции Армении АртакЗейналян, отвечая на вопросы депутатов.

“За осуществляемую в стране политику правительство полностью ответственно. Нет ни одной сферы, которая бы оставалась вне ответственности правительства. Нет ни одной страны, где список министерств и структура правительства повторялись бы, повсюду осуществляется государственное управление. В успешных странах нет повторений, нет универсальной формулы списка министерств и структуры правительства. Политика, которая реализовывалась в сфере сельского хозяйства, будет осуществляться через Министерство экономики, будут ответственные за эти сферы заместители, которые будут разрабатывать проекты и представлять министру и правительству. Политика в сфере сельского хозяйства и культуры будет осуществляться так, как это делалось в соответствии со взятыми нами обязательствами”,- сказал Зейналян.

Министр юстиции отметил, что нет универсальной формулы количества министерств и структуры правительства.

“На данный момент наше правительство считает, что такой должна быть структура министерств. Этопроявлениенашейполитическойволи и убеждения”, - отметил министр.

В случае принятия проекта новое правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство промышленности высоких технологий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.